Goffin hoopt op negatieve test om tóch te kunnen spelen in Antwerpen

30 september Tennisster Serena Williams heeft zich op Roland Garros teruggetrokken voor haar partij in de tweede ronde. Volgens nog onbevestigde berichten heeft ze een blessure aan een achillespees. De 39-jarige Amerikaanse was in Parijs op jacht naar haar 24e grandslamtitel. In de eerste ronde had ze haar landgenote Kristie Ahn verslagen, 7-6 (2) 6-0. Williams, die Roland Garros drie keer won, zou nu de Bulgaarse Tsvetana Pironkova treffen. (later meer)