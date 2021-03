Goffin geraakt in Rotterdam niet voorbij Franse qualifier Chardy naar derde ronde

In de kwartfinales wacht voor de ervaren Fransman het Russische vierde reekshoofd Andrey Rublev (ATP 8), die in de tweede ronde de Brit Andy Murray (ATP 123) uitschakelde in 7-5 en 6-2.

De 30-jarige Luikenaar veroverde afgelopen weekend in Montpellier zijn vijfde ATP-titel, na winst in de finale tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut. Goffin knoopte zo eindelijk weer aan met succes, na heel wisselvallige maanden en recent een mislukte Australische tournee met snelle exit op de Australian Open. De vorige titel van Goffin dateerde al van het Japan Open in Tokio in oktober 2017. Diezelfde maand won hij ook het toernooi in het Chinese Shenzhen. In 2014 opende de Luikenaar zijn erelijst met titels in het Oostenrijkse Kitzbühel en het Franse Metz.