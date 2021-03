Goffin en Vliegen niet opgewassen tegen Kroatisch duo in Dubai

Goffin vormde in Dubai een onuitgegeven tandem met Vliegen, de vaste partner van Sander Gillé. De Luikenaar en Limburger moesten in de eerste ronde meteen aan de bak tegen de Kroatische tweede reekshoofden Nikola Mektic en Mate Pavic. Die bleken in twee sets (7-6 (7/2) en 6-2) te sterk. De partij duurde 1 uur en 17 minuten. Voor Goffin was het na Antalya (met de Fransman Pierre-Hugues Herbert) en Montpellier (met de Fransman Lucas Pouille) het derde dubbeltoernooi van het seizoen. In Antalya en Montpellier moest onze landgenoot telkens ook meteen zijn koffers pakken.

De 30-jarige Goffin (ATP 13) staat in Dubai tegenover de Japanner Kei Nishikori (ATP 41) in de tweede ronde van het enkelspel. Als vijfde reekshoofd was de Luikenaar vrij in de eerste ronde. In de onderlinge confrontaties tussen Goffin en Nishikori staat het 3-0 in het voordeel van de Japanner, de voormalige nummer vier van de wereld die na een operatie op de terugweg is. Het is intussen wel al zes jaar geleden dat beide spelers nog eens tegenover elkaar stonden.