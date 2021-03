Goffin botst in Dubai op sterke Nishikori en verliest na tiebreak

TennisDavid Goffin (ATP 13) geraakte in zijn eerste wedstrijd in Dubai niet voorbij Kei Nishikori (ATP 41). Onze landgenoot sleepte in de tweede set nog een tiebreak uit de brand, maar kon de situatie niet meer keren. Nishikori had genoeg aan twee sets: 6-3 en 7-6.

Goffin was na de tornooizege in Montpellier enkele weken geleden op zoek naar zijn goede vorm. In Doha liep het nog fout tegen Taylor Fritz. Tijd dus om te herpakken in Dubai. Daarvoor moest Goffin wel voorbij de Japanner Kei Nishikori (ATP 41).

De eerste set begon niet geweldig voor Goffin. Nishikori pakte meteen het eerste spelletje en brak al snel door de opslag van onze landgenoot. De Japanner maakte elk foutje af en liep al snel uit naar 4-1. De eerste set bleek dus al snel een moeilijk verhaal. Nishikori haalde uiteindelijk de eerste set binnen met 6-3.

Volledig scherm Nishikori © AP

Goffin vond pas het goede ritme pas in de 2de set, die veel meer in evenwicht was. De rally’s werden langer, maar toch was het weer Nishikori die kon breaken. De Japanner behield zijn cool en ook de controle over de match. Kansen voor Goffin om het tij te keren waren er wel, maar werden maar al te vaak gemist. De Luikenaar slaagde er uiteindelijk toch in om de achterstand te verkleinen en tot 4-3 te komen.

Het schild van Nishikori begon zo stilaan toch wat barstjes te vertonen. De voormalige nummer 4 op de wereldranglijst had de zege in zicht en speelde daarom een beetje overhaast. Het einde van de 2de set werd op die manier ongemeen spannend. Nishikori ging nadrukkelijk op zoek naar dat laatste nodige spelletje, maar Goffin bood gepast weerwerk.

Nishikori kreeg 2 kansen om de match definitief te beslissen, maar Goffin sleepte alsnog een tiebreak uit de brand. Het was erop of eronder. Helaas voor Goffin werd het eronder. Nishikori pakte al snel de bovenhand en haalde uiteindelijk de overwinning binnen na 7-2 in de tiebreak. De Japanner treft in de volgende ronde de Canadees Shapovalov.

Volledig scherm © Photo News