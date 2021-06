Goffin blijft in sukkelstraatje: Luikenaar moet opgeven in Halle na pijnlijke tuimelperte

TennisDavid Goffin heeft moeten opgeven in de eerste ronde van het ATP 500-grastoernooi in het Duitse Halle (1.318.605 euro). Onze landgenoot maakte in de tweede set van zijn partij tegen de Fransman Corentin Moutet (ATP 73) een pijnlijke slipper en had te veel last aan zijn rechterbeen en -voet om verder te spelen.

Goffin raakt maar niet uit het sukkelstraatje. Onze landgenoot is al maanden tevergeefs op zoek naar zijn beste vorm en werd onlangs nog uitgeschakeld in de eerste ronde van Roland Garros. De 30-jarige Luikenaar verliet Parijs meteen nadat hij in drie sets (6-0, 7-5, 7-6 (7/3)) verloor van de 19-jarige Italiaan Lorenzo Musetti (ATP 76).

Volledig scherm David Goffin gleed onderuit op het gras van Halle. © Twitter

In Halle begon hij aan z'n voorbereiding op Wimbledon, maar ook in Duitsland ging het dus mis. Goffin had de eerste set nog makkelijk gewonnen met 6-1, maar gleed toen onderuit. Hij speelde ook de tweede set en mocht bij 5-4 serveren voor de match. Maar Moutetr haalde het nog met 5-7, waarna Goffin de handdoek gooide. Hoe erg de schade is, moet nog blijken.

In 2019 bereikte Goffin nog de finale in Halle. De Belgische nummer 1 speelde die toen tegen zijn idool Roger Federer na winst tegen de Duitser Alexander Zverev in de kwartfinales en Matteo Berrettini in de halve finales. Hij verloor tegen Federer met 7-6 (7/2), 6-1.

