Goffin begint seizoen in Turkije, Clijsters stelt nog planning op

David Goffin (ATP 15) weet zo al dat hij op 5 januari zijn twaalfde seizoen aftrapt op het ATP 250-toernooi van Antalya. In deze Turkse kuststad krijgt de net 30-jarige Luikenaar het gezelschap van onder anderen Fognini, Sinner, De Minaur en Coric. Daarna verkast Goffin naar Melbourne, waar hij de veertien dagen quarantaine doorbrengt met Grigor Dimitrov (ATP 19) als sparringpartner in week één en de bubbel ziet uitgebreid worden met Karen Khachanov (ATP 20) en Kyle Edmund (ATP 48) in week twee. In de week voor de Australian Open (8 februari) kan onze landgenoot nog terecht op één van de twee ATP 250-toernooien op Melbourne Park.

Elise Mertens (WTA 20) is haar trainingsclubje voor die twee weken Australische zelfisolatie nog aan het samenstellen, maar zal op 6 januari het jaar wel starten op het WTA 500-toernooi van Abu Dhabi. Met een tableau van 64 deelneemsters gaat daar veel schoon volk op afkomen. Zo ook Alison Van Uytvanck (WTA 64) en Kirsten Flipkens (WTA 86). Die twee vormen sowieso een trainingsduo in Melbourne in de hoop dat Greet Minnen (WTA 110) zich in week twee bij hen kan aansluiten. De 23-jarige Turnhoutse moet eerst de kwalificaties van de Australian Open zien te passeren en ze zal daarbij in Dubai geassisteerd worden door Robi Cokan. Deze Sloveense coach is volgend jaar een nieuwe aanwinst voor het koppel Van Uytvanck-Minnen, al zal hij niet altijd van de partij zijn. Sowieso wordt die eerste periode een moeilijke oefening voor de minder begoede spelers. Een begeleider voor zeven weken mobiliseren (die bovendien bij thuiskomst nog eens in quarantaine moet), is sowieso een kostelijk en veeleisend plaatje en dus zullen er praktische oplossingen moeten gezocht worden. Zo werkt Ysaline Bonaventure (WTA 122) tijdelijk samen met Arthur De Greef (ATP 335) als coach. Terwijl de Luikse in Dubai de plaatsingswedstrijden voor het Australische grandslamtoernooi zal spelen, doet de Brusselaar hetzelfde in Doha. In het beste geval kunnen ze dan met hun tweetjes naar Melbourne afreizen.