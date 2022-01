Goffin begint het nieuwe jaar met nederlaag in Australië: “Maar het was beter dan de voorbije negen maanden”

TennisIn de schaduw van de zaak Novak Djokovic wordt er ook nog getennist in Australië. Zo heeft David Goffin zich niet weten te plaatsen voor de kwartfinales op het ATP-toernooi van Melbourne (hard/521.000 dollar), een voorbereidingstoernooi op de Australian Open (17-30 januari). “Ik moet op deze weg verder en blijven verbeteren. Ik kom van ver, maar de motivatie is er.”

Goffin verloor in de tweede ronde van de Slovaak Alex Molcan (ATP 88) in twee sets: 7-5 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 40 minuten, maar werd op het einde van set twee een tijd onderbroken door de regen. De 31-jarige Luikenaar was als vierde reekshoofd vrij in de eerste ronde van het enkelspel.

“Het was niet makkelijk vandaag”, zei Goffin na zijn match. “Ik had moeite om in de wedstrijd te komen. Dat is normaal na verschillende maanden zonder competitie. Ik had goede momenten, maar op de belangrijke punten heb ik het minder goed aangepakt. Het laatste spel, na de onderbreking, was daar een voorbeeld van. Ik maak goede punten, maar ik grijp mijn kansen niet. Het belangrijkste is dat ik terug de smaak van competitie te pakken heb. Ik speel opnieuw tegen een opponent en niet meer enkel tegen mezelf.”

“Als ik deze partij opnieuw zou moeten spelen, zou ik het op dezelfde manier aanpakken. Ik heb aanvallend gespeeld en heb uiteindelijk verloren op een paar punten. Mijn slagen zaten goed, ik was minder gespannen en voel me fysiek goed. Samengevat: het was beter dan de voorbije negen maanden. Ik moet op deze weg verder en blijven verbeteren. Ik kom van ver, maar de motivatie is er. Ik hoop in Sydney nog eens te kunnen winnen.”

Het was voor Goffin zijn eerste officieel duel sinds zijn nederlaag eind augustus in de eerste ronde van de US Open. Nadien kwam hij niet meer in actie door een blessure aan de linkerknie.

Goffin verloor donderdag ook in het dubbelspel, aan de zijde van de Bulgaar Grigor Dimitrov. Volgende week gaat hij zijn kans op het ATP 250-toernooi in Sydney. Daar legt hij de laatste hand voor zijn deelname aan de Australian Open.