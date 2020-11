Goede vriend Gigounon lijkt op weg om nieuwe trainer van Goffin te worden, maar is hij ook de juiste coach?

En of ze niet content was, Ysaline Bonaventure (WTA 119). Herstellend van een knieblessure die ze opliep toen ze uitschoof in de fitnessruimte net voor aanvang van Roland Garros kreeg de 26-jarige Luikse afgelopen week te horen dat haar coach Germain Gigounon de samenwerking stopzette. "Het is met een enorme ontgoocheling dat ik afscheid neem van mijn coach", schreef Bonaventure op haar Instagram-pagina. "Bij veel spelers gebeurt dat met wederzijds akkoord, maar dat is zeker niet het geval bij mij. Het is een plotse beslissing die koud op mijn bord valt, enkele weken voor het nieuwe seizoen begint. Het is in dit soort situaties dat je pas merkt dat de relatie tussen een coach en een speelster maar aan een zijden draadje hangt en dat een vertrouwensrelatie van de ene op de andere dag gedaan kan zijn. Het is een keuze die ik respecteer, maar die ik niet zomaar wil aanvaarden."