Glamourboy Zizou Bergs, de gedoodverfde opvolger van David Goffin: “Ik presteer beter als de omstandigheden aangenaam zijn”

De voornaam, de branie, de looks, het charisma, de fanbase – 17.800 volgers op Instagram, 29.500 op TikTok! – en het spectaculaire tennis heeft hij al. Rest Zizou Bergs enkel nog door te breken op het hoogste niveau. En laat hij ook daar dit jaar grote stappen in gezet hebben. Bergs won drie challenger-titels (Sint-Petersburg, Almaty en Lille), ging in één seizoen van nummer 528 naar de top 190 en proefde recentelijk voor het eerst van grandslamtennis en de Davis Cup.

Wat betekent de European Open voor jou, Zizou?

Zizou Bergs: “Antwerpen is het mooiste tornooi van het jaar voor mij. Er zijn immers heel weinig mogelijkheden om in België voor familie, vrienden en fans te spelen op dat niveau. Vorig jaar is dat ook een keerpunt in mijn carrière geweest (Bergs won van Ramos-Vinolas en verloor nipt van top 20-speler Khachanov, red) waar ik de klik heb gemaakt om een beter niveau neer te zetten op een regelmatigere basis. Wat zich uiteindelijk heeft vertaald in een veel betere ranking dit jaar.”

Jij bent wel iemand die geen schrik heeft om tegen een grote naam uit te komen of te spelen voor eigen volk, hè?

“Van te veel druk heb ik zelden last. Zo’n omstandigheden geven me eerder een extra boost. Het geeft me net goesting om mooie punten te maken. Ik moet alleen zien dat dat niet de bovenhand neemt. Er zijn hele wat grote namen (Sinner, Schwartzman, Bautista Agut) aanwezig maar tegen Andy Murray spelen zou een droomloting zijn.”

Twee jaar geleden was je er niet bij in de Lotto Arena. Je zat toen in een mindere periode en ging bezinnen op een tennisacademie in Spanje.

“Het was een moeilijk moment in mijn carrière, ja, ik zat fysiek en mentaal niet goed in mijn vel. Ik wist niet of ik wel verder wilde doen. Ik zei zelfs: ik ga drie maanden in Spanje trainen en als ik me daarna nog zo voel, dan stop ik met tennis’. Ik zat vrij diep. Ik heb daar toen een hoop levenservaring uitgehaald en heb uiteindelijk gevonden hoe ik mezelf echt gelukkig kan maken. Ik zat daar heel die tijd zonder vrienden of familie maar ben er bovenop gekomen door keihard te werken en puur voor het tennis te leven. Als er nu nog dipjes in mijn carrière gaan komen, weet ik beter hoe ik in mekaar steek en wat ik nodig heb om opnieuw gelukkig te worden.”

Volledig scherm © Photo News

Het was een volwassenwordingsproces.

“Zeker. Ik ben al vroeg van huis weggegaan (Bergs verhuisde op zijn vijftiende naar het internaat in Wilrijk, red) en heb veel gereisd maar alleen naar een doel leren werken maakt inderdaad deel uit van het volwassen worden. Het heeft daarna nog lang geduurd vooraleer ik dat kon vertalen naar prestaties, want het is niet omdat je megahard werkt dat de resultaten vanzelf komen.”

Wat heeft dan voor de ommekeer gezorgd?

“Eerst was er die vertrouwensboost op de European Open vorig jaar waar alle puzzelstukjes samenvielen en ik eerder onverwacht een sterke prestatie neerzette. Daarnaast was er de coronabreak waar wij (coach Bertrand Tinck) van gebruikgemaakt hebben om te schaven aan mijn tennis: een nieuwe techniek en greep voor mijn forehand en een agressiever spel. En dan was er nog het effect van mijn psycholoog Gert-Jan De Muynck die mijn prestaties en resultaten constanter wilde maken. We streefden ernaar, door visualisatie, ademhalingsoefeningen en mindfulness, om elk tornooi weer tenminste 80 procent van het niveau van Antwerpen te behalen. Door dit alles stond ik begin dit jaar mentaal ijzersterk en won ik twee challengers op vrij korte tijd.”

Ben jij iemand die beter tennist als het decor ook mooier is?

“Ik vind het een beetje jammer van mezelf maar ik presteer nu eenmaal beter als de omstandigheden aangenaam zijn. Ik zit bijvoorbeeld helemaal niet graag in een resort in Turkije of Tunesië (waar enkele weken na mekaar Future-tornooien plaatsvinden, red) omdat zoiets niet het echte tennisleven is. Het klinkt een beetje verwend maar ik heb graag mooie hotels, fijne locaties, sfeervolle settings…Ik heb natuurlijk wel bewezen dat ik het ook kan zonder publiek (Bergs won de challengers zonder toeschouwers, red) en daar stond ik zelf versteld van maar ik kan niet ontkennen dat de omstandigheden vaak een rol spelen bij mij. Het voordeel is natuurlijk dat hoe hoger ik geraak, hoe beter de omstandigheden gaan zijn. Op dat vlak ga ik dus geen problemen meer hebben en ga ik meer kunnen genieten.”

In de Davis Cup tegen Bolivia in Paraguay waren de omstandigheden alleszins bijzonder. Na een eerste dag in helse temperaturen moest je naar het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen, waardoor je niet meer kon meedoen op dag twee en niet kon bijdragen aan de Belgische zege. Voor een zelfverklaarde superfan van die competitie was die eerste ervaring op zijn minst speciaal te noemen.

“Het was best heftig en ik was ook zeer geëmotioneerd na die eerste dag die dramatisch afliep. Ik wilde het keihard maar verloor een match die ik eigenlijk niet mocht verliezen. Maar ik kan me niets verwijten. Ik heb in de voorbereiding een heel hoog niveau gehaald op training, mentaal er ook hard naar toegeleefd, heel veel visualisaties gedaan. Maar net op het moment dat ik de match in handen had, kreeg ik die krampen, iets dat ik totaal niet in de hand had. Uiteindelijk heb ik er weer uit geleerd en weet ik dat er de volgende keer iets bijzonder bruuts moet gebeuren, anders ga ik goed tennis brengen en hoogstwaarschijnlijk zo’n wedstrijd wel winnen. Het was een heel ruwe start maar ik ben ervan overtuigd dat Davis Cup me echt wel ligt. Ik had bovendien niet verwacht dat de sfeer in het team zo goed ging zijn. Een heel mooie balans tussen ‘The Veteran’ (Bemelmans), ‘The Rocks’ (Gillé en Vliegen) en ‘The Rookies’ (Bergs en Geerts). We zitten in België in een nieuwe fase waarbij er andere jongens in het team gaan komen. Maar als David terugkeert gaan we in de toekomst zeker een scherp team kunnen vormen.”

Volledig scherm © Photo News

Je hebt het net over Goffin. Niemand weet goed hoe zijn toekomst eruit gaat zien. Daardoor zijn alle ogen meer en meer op jou gericht. België’s hoop in bange dagen.

“Als je kijkt naar de rankings is dat inderdaad de harde vaststelling. Goffin heeft nog wel enkele jaren in zich. Hij heeft ook het lichaam, hij is niet een speler zoals mij die op kracht tennist, om dat te doen. Ik hoop gewoon dat hij die kleine kwaaltjes achter zich kan laten. Ruben (Bemelmans) en Kimmer (Coppejans) gaan ook nog enkele seizoen meedraaien en als zij opnieuw in een flow geraken dan kunnen zij nog de top 150 ambiëren.”

Wat zijn jouw ambities?

“Ik wil volgend jaar de top 150 of 125 binnengeraken. Ik wil me niet haasten maar iedereen wil natuurlijk zo snel mogelijk in die top 100 terechtkomen. En op bepaalde momenten lijkt ‘the sky’ ook best wel ‘the limit’ maar ik moet mezelf bij de les houden. Ik heb nu deze ranking en een jaar geleden kon ik daar eigenlijk alleen nog maar van dromen. Het wordt belangrijk dat ik volgend seizoen bevestig en er nog een klein surplusje bij doe. Ook qua tornooiplanning heb ik geopteerd om geen stappen over te slaan en me goed voor te bereiden op 2022. Mogelijk is de European Open mijn laatste tornooi, daar de kwalificaties van de Australian Open half december al beginnen. Ik ben ook niet de man die 35 à 40 weken op een jaar kan spelen. Ik heb altijd mijn tijd nodig, mentaal en fysiek. Dat hoort bij het plaatje Zizou Bergs.”

Het grootste managementbureau in tennis, IMG, vindt het alleszins een interessant plaatje want zij namen je onder contract.

“Zij zijn in maart komen aankloppen en dat heeft me best verrast. Uiteindelijk hebben we pas na de U.S.Open getekend en ze hebben echt wel laten zien dat ze in mij willen investeren (via trainingsstages, sponsorcontracten en eventueel zelfs wildcards). Zij werken met de echte top en dat ze dat ook met mij, nummer 180, willen doen, geeft toch wel vertrouwen.”

In jouw plaatje zit ook een luikje sociale media waarbij je zeer bedreven reclame maakt voor jezelf en je creatieve kant.

“Bij IMG zeiden ze alleszins dat een tennisser, om interesse te wekken bij bedrijven, ofwel verdomd goed moet zijn ofwel iets meer moeten kunnen bieden. Charisma hebben of spectaculair tennis brengen zoals ik doe met af en toe een jumpsmash erbij. Bovendien denken ze dat als ik echt goed word dat ik een bepaalde markt kan aantrekken.”

Je weet alvast wat gedaan in Antwerpen, Zizou!

Volledig scherm © Photo News