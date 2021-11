Gillé en Vliegen na stuntzege tegen nummers één van de wereld: “Beste wedstrijd van het jaar”

“We zijn uiteraard opgetogen,” vertelde Joran Vliegen na de overwinning aan Belga. “Het is opnieuw een bewijs dat we het niveau hebben om ons te meten met de beste duo’s ter wereld. We blijven vooruitgaan en hebben onze limiet nog niet bereikt. Dit was onze beste wedstrijd van het jaar. De eerste set was onze beste ooit. We serveerden erg goed en waren ook erg agressief in de return om hen weinig mogelijkheden te geven om hun spel te ontwikkelen. En tactisch gezien, liep alles van het begin tot het einde gesmeerd. Kortom, het was perfect.”