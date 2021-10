Gewezen tennisster Jelena Dokic deelt een voor haar erg pijnlijke foto: “Een paar jaar later maakte ik bijna een einde aan mijn leven”

TennisVoormalige tennisster Jelena Dokic (38) heeft een hartverscheurende Instagram-post geplaatst. De foto toont een jonge Dokic, helemaal van de kaart nadat haar tirannieke vader weer eens over de schreef was gegaan. “Een paar jaar later maakte ik bijna een einde aan m'n leven”, bekent ze. De Australische wil met de post als ervaringsdeskundige tegen wil en dank - ze schreef er in 2017 een boek over - het bewustzijn van geestelijke gezondheidszorg proberen vergroten.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Jarenlang werd Jelena Dokic, ooit het nummer 4 van de wereld en in 2000 finaliste van de Australian Open, fysiek misbruikt door haar vader Damir Dokic. De jonge tennisster ging daar mentaal helemaal aan ten onder en zette al op 30-jarige leeftijd een punt achter haar carrière.

De nu 38-jarige Dokic postte een foto op Instragram, waarop ze als tiener kapot van stress op een persconferentie zit. Angstig en depressief. De foto is genomen na een wedstrijd op de US Open van 2000. Haar vader was tijdens die partij door de security van het toernooi verwijderd terwijl hij luidkeels beledigingen uitschreeuwde.

Volledig scherm Jelena Dokic met haar vader Damir in januari 2000 op de Australian Open. © AFP

Elk detail van de verontrustende relatie met haar vader legde Dokic bloot in haar autobiografie ‘Unbreakable’, die in 2017 werd gepubliceerd. Met deze Instagram-post wil ze haar verhaal opnieuw naar buiten brengen, zodat mensen die iets gelijkaardigs meemaken het gevoel krijgen dat ze niet alleen staan.

“Deze foto brengt veel verdriet en pijn naar boven en is gemaakt tijdens een periode van mijn leven waarin ik last had van depressie, angst en posttraumatisch stresssyndroom”, schrijft ze. “Slechts een paar jaar later maakte ik bijna een einde aan mijn leven. Vandaag voel ik me helemaal anders. Ik sta aan de andere kant nu, en weet hoe belangrijk het is om er te zijn voor de mensen rondom je, te checken of ze oké zijn.”

Quote Soms onderschat­ten mensen de kracht van het versturen van een sms of een telefoon­tje. Jelena Dokic

In haar biografie onthulde Dokic hoe ze vanaf haar zesde fysiek mishandeld werd door haar vader. Elke keer hij ontevreden was over haar tennisspel, werd ze gemolesteerd. Eén keer sloeg haar vader haar tot ze bewusteloos was, ze werd regelmatig geslagen met een riem en uitgescholden. Na haar verlies in de halve finale van Wimbledon in 2000 mocht ze van haar vader niet in de familiehotelkamer slapen.

Eerder dit jaar stortte Dokic live in op tv toen ze de ouders van Ashleigh Barty, het nummer 1 van de wereld, prees voor de rol die ze hebben gespeeld bij het helpen van de Australische tennisster. “Dit is een voorbeeld voor alle ouders in Australië en de rest van de wereld”, zei ze. “Niet alleen hoe ze een kampioen kunnen opvoeden, maar ook gewoon geweldig mensen kunnen zijn.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dokic onthulde enkele maanden geleden ook dat ze op sociale media werd getrolld over haar gewicht. Dokic woog ooit 120 kilogram, twee jaar geleden viel ze bijna 40 kilogram af.

“Ik weet dat niet iedereen het geluk heeft om door moeilijkheden heen te komen zoals ik. Daarom is het zo belangrijk om wereldwijd bewustzijn te creëren voor psychische problemen en psychische aandoeningen”, geeft ze nog mee. “Het lijkt misschien niet zo belangrijk, maar voor iedereen die met geestelijke gezondheidsproblemen kampt, maakt het feit dat iemand écht om je geeft een wereld van verschil. Ik weet hoe belangrijk het is om te checken bij familie, vrienden of iemand anders die het moeilijk heeft. Ik worstelde enorm en wou dat meer mensen me hadden gevraagd hoe het met me was. Dus toon alsjeblieft steun en wees aardig, want je weet nooit wat iemand doormaakt en welke strijd ze voeren. Soms onderschatten mensen de kracht van het versturen van een sms of een telefoontje. Het kost niet veel tijd en moeite en het lijkt misschien niet zo belangrijk, maar het kan en heeft echt een enorme impact. Dus zorg goed voor jezelf en zorg voor anderen.”

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

Volledig scherm Van oktober 2018 (links) tot maart 2019 (rechts): Dokic verloor heel snel flink wat kilo's. © Instagram Jelena Dokic