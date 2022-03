Gestopte Ashleigh Barthy laat zich schrappen als nummer één: “De druk op haar is altijd heel hoog geweest”

“Ik heb de fysieke drive niet meer, de emotionele honger en alles wat nodig is om jezelf uit te dagen op topniveau. Ik ben klaar”, aldus Barty in een interview op de website van profbond WTA. “Het is de eerste keer dat ik het hardop zeg en het is lastig om te zeggen. Maar ik ben blij en ik ben er zo klaar voor”, zei ze tegen voormalig dubbelpartner Casey Dellaqua.

“Ik weet in mijn hart dat is het juiste is. Ik ben zo dankbaar voor alles dat het tennis me heeft gegeven. Het heeft al mijn dromen vervuld en nog veel meer. Maar ik weet dat dit het juiste moment is voor mij om afscheid te nemen, mijn rackets neer te leggen en andere dromen na te jagen.”

Palmares

Barty won in 2019 op Roland Garros in Parijs haar eerste grandslamtitel in het enkelspel. Vorig jaar won de Australische Wimbledon en begin dit jaar schreef ze de Australian Open op haar naam. Op de US Open pakte ze in 2018 de titel in het dubbelspel met de Amerikaanse Coco Vandeweghe. Barty bereikte op 24 juni 2019 de eerste plaats van de wereldranglijst. Momenteel voert ze de WTA-ranking al aan sinds najaar 2019. In totaal is ze 121 weken de nummer 1 geweest. Ze heeft nu gevraagd haar naam te schrappen uit de volgende wereldranglijst. De kans is groot dat haar positie wordt overgenomen door Iga Swiatek. De twintigjarige Poolse won vorige week Indian Wells en wipte daardoor naar de tweede plaats, weliswaar op respectabele afstand van Barty. Swiatek, in 2020 winnares van Roland Garros, telt op haar beurt 691 punten voorsprong op Maria Sakkari.

Volledig scherm Ashleigh Barty © REUTERS

Appelmans: “De druk op haar is altijd heel hoog geweest”

Voor Sabine Appelmans is het afscheid van Barty geen complete verrassing. “Ik snap het ergens wel. De druk op haar is altijd heel hoog geweest. Ze houdt ook niet van het vele reizen, dus ik denk dat ze zich beter voelt bij haar familie thuis. En met winst op de Australian Open heeft ze haar droom bereikt. Of een comeback mogelijk is? Dat kan altijd. Ze is nog jong. Maar ik weet niet wat haar plannen zijn.”

Het afscheid van Barty zorgt voor heel wat reacties. Onder meer de Australische premier reageert via de sociale media op de aankondiging van ‘s werelds nummer 1 dat ze stopt met tennis. Scott Morrison zegt in een tweet dat hij vandaag met Barty heeft gesproken. “Bedankt voor het inspireren van een natie. Je bent een en al klasse. Jouw verwezenlijkingen zullen altijd gevierd worden. Namens alle Australiërs wens ik jou en jouw verloofde Garry het allerbeste voor jullie huwelijk en jullie nieuwe leven samen.”

WTA-baas Steve Simon omschrijft Barty als “een van de grote kampioenen” op de WTA Tour en wenst de Australische “alleen maar het allerbeste”. Ook collega’s zoals Petra Kvitova, Simona Halep en Kirsten Flipkens zwaaien Barty uit. “Ash, je deed de dingen altijd precies zoals jij het wilde doen en niet hoe anderen het jou vertelden dat je het moest doen”, schrijft de Kempense. “Je eigen weg, je eigen pad... Dat is wat ik zou waardeer en respecteer bij jou. Ik zal je slice op de tour missen, maatje. Proficiat kampioen en alleen maar het beste!” Andy Murray houdt het kort. “Ben blij voor Ashleigh Barty, maar enorm teleurgesteld voor het tennis. Wat een speelster”, tweet hij met een hartje.

Volledig scherm © AP