Geschiedenis op US Open: Fernandez en Raducanu zorgen voor eerste tienerfinale sinds 1999

US OpenEmma Raducanu (WTA 150) en Leylah Fernandez (WTA 73) hebben geschiedenis geschreven op de US Open. De twee plaatsten zich afgelopen nacht voor de finale in New York en zorgen zo voor de eerste finale tussen twee tieners sinds 1999.

Martina Hingis en Serena Williams kennen na meer dan 20 jaar hun opvolgsters: Emma Raducanu (18) en Leylah Fernandez (19) staan in de vrouwenfinale van de US Open. De twee tieners beleefden de afgelopen twee weken een sprookje in New York, de apotheose komt er zaterdagnacht.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Open Era sinds 1968 staan twee niet-reekshoofden in de finale van een grandslamtoernooi. Fernandez haalde als eerste de finale door zich ten koste van Aryna Sabalenka (WTA 2) uit Wit-Rusland te plaatsen. Fernandez won in drie felbevochten sets: 7-6, 4-6, 6-4.

De 19-jarige Fernandez, die in de derde ronde de Japanse titelverdedigster Naomi Osaka (WTA 3) uitschakelde, is voor het eerst finaliste op een grandslamtoernooi. Haar beste grandslamprestatie voor de US Open 2021 was een derde ronde op Roland Garros 2020.

Volledig scherm Leylah Fernandez © USA TODAY Sports

De prestatie van Emma Raducanu is zo mogelijk nog straffer. De Britse is nog maar aan haar tweede deelname aan een grandslam toe - in juli haalde ze de vierde ronde op Wimbledon-, maar nu is ze de eerste, zowel bij de mannen als de vrouwen, die er op de US Open in slaagt om vanuit de kwalificaties door te stoten naar de finale.

Op het hardcourt in New York haalde Raducanu het in twee korte sets (6-1, 6-4) van de Griekse Maria Sakkari (WTA 18). Raducanu is de eerste Britse vrouw in de finale van de US Open sinds Virginia Wade in 1968. Van een openbaring gesproken.

Er is overigens een link tussen Fernandez en Raducanu. Beiden zijn geboren in Canada, al heeft Raducanu met haar Roemeens-Chinese roots wel de Britse nationaliteit. “Ik heb wel het gevoel dat we elkaar inspireren”, zei Raducanu over de nieuwe generatie in opmars.

Volledig scherm Emma Raducanu. © AP

Volledig scherm © AFP

