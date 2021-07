Genoeg excuses om niet deel te nemen: waarom tennistoppers massaal afzeggen voor Olympische Spelen

Geen toeschouwers op de Olympische Spelen in Tokio en ook haast geen mannelijke tennistoppers. Programma te druk, maatregelen te zwaar of lichaam te broos. Legio excuses voor een resem afzeggingen. Rafael Nadal deed niet mee in Wimbledon en gaat niet naar Tokio – oververmoeid na het gravelseizoen – maar werd gisteren wel aangekondigd op het tornooi van Washington (in de week na de Olympische Spelen). Voor de 35-jarige Spanjaard wordt zijn visite aan de hoofdstad van Amerika een primeur terwijl hij al twee Olympische deelnames – goud in Peking en brons in Rio – op zijn cv heeft staan. Tijd voor iets anders in een moeilijk en beproevend seizoen.

Roger Federer zal zich vermoedelijk dezelfde vraag stellen: is het de moeite waard? “Je kan niet alles spelen”, gaf de over 30 dagen 40 wordende Zwitser tijdens Wimbledon al mee. Voor het tennisicoon zou het zijn vijfde Olympische passage zijn – brons in Sydney 2000 en zilver in Londen 2012 heeft hij al – waarbij zijn Japanse kledingsponsor Uniqlo hem mogelijk wel een zetje in de juiste richting wil en kan geven. Maar Federer zou daarvoor, net als op Wimbledon, weer een tijdje zonder gezin of uitgebreide entourage moeten doorbrengen. Weer opgesloten in de tennisbubbel, zonder de kans andere sporten of sporters te bezoeken. No fun in Tokio. Om daarna direct te moeten aansluiten op de Amerikaanse hardcourttournee. Pittig.

Zo denken ook veel spelers van de jongere garde erover. Prille twintigers Denis Shapovalov (ATP 12), Casper Ruud (ATP 14) of Jannik Sinner (ATP 23) zetten hun eerste Olympische ervaring nog even ‘on hold’. Ze geven prioriteit aan het tenniscircuit, de ATP-punten en het geld dat daar te rapen valt. Ze krijgen navolging van Grigor Dimitrov (ATP 21). “Na een moeizaam anderhalf jaar staat het niet op mijn prioriteitenlijst”, zei de Bulgaar. “Wij hebben elke week competitie, het is niet dat we vier jaar moeten wachten om bijvoorbeeld een grandslamtornooi te spelen.” Ook Nick Kyrgios kondigde aan dat hij niet deelneemt aan de Spelen. “Een beslissing waar ik lang heb over nagedacht. Het was altijd mijn droom om Australië te vertegenwoordigen op de Spelen, maar ik ken mezelf... In lege stadions spelen, is niets voor mij.”

Met ook David Goffin (ATP 15) nog onzeker kan de kwaliteit van het deelnemersveld nog verder uitgedund worden. Voor de ITF (organisator) zou de Olympische droom dus wel eens op een nachtmerrie kunnen uitdraaien.

