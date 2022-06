Genie Bouchard zal op deze Wimbledon enkel viraal gaan dankzij outfit: “Hier zet ik mijn ‘deelnamejoker’ niet voor in”

WimbledonIn 2014 speelde ze er nog de finale, dit jaar zal er geen spoor zijn van Genie Bouchard (28) op de All England Club. Dat heeft alles te maken met de beslissing van de WTA om geen rankingpunten toe te kennen aan Wimbledon . “Het zou stom zijn om hier mijn ‘deelnamejoker’ voor in te zetten”, stelt ze. De ‘Genie Army’, zoals haar schare fans genoemd wordt, moet het dan maar stellen met weliswaar felgesmaakte Instagramfilmpjes en -beelden van de opvallende Canadese.

De 128ste editie van Wimbledon wordt allesbehalve een gewone, wat te maken heeft met de controversiële beslissing van de organisatie om de (Wit-)Russische spelers te bannen als gevolg van de invasie in Oekraïne. Niet naar de zin van tennisbonden WTA en ATP, die reageerden door geen rankingpunten toe te kennen aan de grand slam. In de eerste plaats sneu voor de verbannen spelers en speelsters, zoals Medvedev of Sabalenka.

Of zij die er in 2021 goed presteerden, maar dit jaar hun punten niet kunnen verdedigen. Zo tuimelt Djokovic, de winnaar vorig jaar in Londen, straks van plaats drie naar zeven. Om de toppers toch naar het heilige gras te lokken, trokken de bazen het prijzengeld dan maar fors op. Uiteindelijk is Naomi Osaka de enige grote naam die niet opdaagt.

Volledig scherm Bouchard ontgoocheld nadat ze zich tijdens de kwalificaties van de Australian Open 2020 niet kon plaatsen voor de hoofdtabel. © EPA

Genie Bouchard is dat al even niet meer, een grote naam in het tennis. Nochtans plande zij op Wimbledon een comeback nadat ze in maart vorig jaar een schouderblessure opliep waaraan ze in juni uiteindelijk geopereerd moest worden. Dankzij haar afwezigheid van minstens een half jaar krijgt ze van de WTA zo wel enkele ‘PR (Protected Ranking)-entries’, vrij vertaald deelnamejokers. Die moeten haar in staat stellen om met haar oorspronkelijke ranking toch meteen op de hoofdtabel van een toernooi te staan en punten te verdienen, zonder kwalificaties te moeten afhaspelen.

Volledig scherm Bouchard werd vorig jaar amoureus gelinkt aan American football-speler Mason Rudolph. © Instagram

“De beslissing van de WTA om geen rankingpunten toe te kennen aan Wimbledon, doet me beslissen me terug te trekken”, aldus Bouchard, die na het uitvallen van de Egyptische Mayar Sherif toetreding had gekregen. “Vanwege mijn schouderblessure heb ik enkele ‘PR-entries’ ontvangen. Maar hoeveel ik ook van Wimbledon hou, het zou dom zijn om die in te zetten wanneer er geen punten te verdienen zijn.”

“Ik ga mijn jokers slimmer inzetten en ze gebruiken voor toernooien die me moeten toelaten om weer richting mijn oude ranking te geraken. Deze zomer werk ik verder aan mijn revalidatie. Mijn jokers zet ik in op de US Open en de Australian Open. Bedankt voor jullie geweldige steun. Ik zie jullie graag en sta te popelen om iedereen snel terug te zien.” Verwacht wordt dat Bouchard haar comeback maakt tijdens de Noord-Amerikaanse tour die volgt op Wimbledon.

Volledig scherm Genie Bouchard: niet op de tenniscourts, wel op het festival Coachella. © instagram geniebouchard

Het is nu ook niet dat Bouchard zich hoeft te vervelen tijdens haar revalidatie. Dankzij model- en pr-opdrachten is ze tegenwoordig zelfs bekender om haar optredens naast de court. Zo was ze op de laatste GP in de Formule 1, die van haar thuisland Canada, nog een opvallende gaste. Zie het filmpje hierboven en de foto’s van haar opvallende outfit. Met alleen een kanten beha in het wit onder een groen jasje, gooide Bouchard hoge ogen in de vipruimtes rond de paddock. De ‘Genie Army’ dan toch bevredigd.

Volledig scherm © instagram geniebouchard