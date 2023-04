Genie Bouchard wint nog eens wedstrijd, maar valt vooral op met (snel verwijderde) tweet over doping

Bouchard, momenteel het nummer 285 ter wereld, kon het niet laten om donderdag in haar online pen te kruipen na winst in de eerste ronde van de Madrid Open. Tegen de Oekraïense Dayana Yastremska werd het 6-7, 6-2 en 6-2. Snel daarna tweette ze een bericht dat al even snel verwijderd was. Niet de foto, waarop Bouchard de zegevuist balt, maar wel het onderschrift zorgde voor ophef. “Er is iets met spelen tegen ‘dopers’ (dopingzondaars, nvdr) in Madrid.”

Niet alleen een verwijzing naar de voorwaardelijke dopingschorsing die Yastremska in 2021 opliep na een positieve test op de anabole steroïde mesterolone. Een schorsing die enkele maanden later in juni werd opgeheven door de ITF (International Tennis Federation) omdat ze “daar geen fout in had, noch nalatig was geweest”. Toch was dat voor Bouchard voldoende om iedereen nog eens aan het verleden van Yastremska te doen herinneren, net zoals ze ook refereerde aan Maria Sharapova.

In 2017 klopte Bouchard op de Madrid Open tijdens een zestiende finale immers Sharapova, in een partij die vooral de geschiedenis inging omwille van de wel erg koele ontmoeting na de 7-5, 2-6 en 6-4-cijfers. De Canadese was destijds een luidruchtig criticaster van Sharapova, die een dopingstraf van 15 maanden had uitgezeten voor het gebruik van meldonium. Dat is een medicijn om pijn in de borst te behandelen of een hartaanval of hartfalen te bestrijden. Toen wijdverspreid in Oost-Europa, maar wel op de dopinglijst.

Bouchard zei toen dat ze de schorsing niet zwaar genoeg vond en catalogeerde ook Sharapova onder de noemer van ‘bedrieger.’ Tegen het Turkse ‘TRT World’ liet ze optekenen dat ze het niet kunnen vond dat de Russische weer terug de court opkon. “In elke sport zou iemand die valsspeelt, niet mogen terugkomen. Dat is niet fair naar de anderen toe die het wel op een eerlijke manier spelen. De WTA zendt de verkeerde boodschap uit. ‘Als je valsspeelt, wordt je nadien toch weer verwelkomd met open armen’. Ik kijk alvast niet meer op naar haar. Ze heeft me toch wat plezier in het tennis ontnomen.”

Bouchard excuseerde zich voor haar eerdere tweet:

