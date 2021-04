Gemiste kans voor Goffin, die wel vertrouwen tankte in Monte Carlo: “Gravelseizoen goed gelanceerd”

Tennis Vasek Pospisil ontploft op Miami Open: “De baas van de ATP is een klootzak”

26 maart Hommeles in het herentennis. Vasek Pospisil (ATP 67) schoot tijdens zijn nederlaag in de eerste ronde van de Miami Open flink uit zijn krammen: “De baas van de ATP is een klootzak.” Gisteren stuurde hij al excuses de wereld in.