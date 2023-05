Gefrustreerde Murray viseert scheidsrechter en Italiaans publiek na dubieuze beslissing: “Ze dachten dat ik vals wou spelen”

“Hoe kan je nu niet zien dat die bal buiten is?” Voormalig nummer één van de wereld Andy Murray was niet te spreken over de beslissing van de scheidsrechter op de Italian Open, een belangrijk graveltoernooi in Rome. De Brit verloor zijn wedstrijd tegen thuisspeler Fabio Fognini, maar achteraf ging het vooral over de dubieuze beslissing van umpire Mohamed Lahyani.

Andy Murray (ATP-42) heeft de eerste ronde van de Italian Open niet overleefd. De drievoudig grandslamwinnaar moest de duimen leggen tegen Fabio Fognini (ATP-130), ook een voormalige top tien speler. De Italiaan won in drie sets (6-4, 4-6 en 6-4).

De hoofdrol was niet weggelegd voor één van de twee tennissers, maar wel voor scheidsrechter Mohamed Lahyani. Bij een 4-3-score (40-15) in de eerste set voor Fognini moest de umpire optreden. De lijnrechter oordeelde dat een lob van de Italiaan binnen was, terwijl Murray van het omgekeerde overtuigd was. Het gevolg: de Zweed kwam uit zijn stoel om naar de balafdruk te kijken.

Layhani sloot zich snel aan bij de originele beslissing en gaf het punt aan Fognini. Dat was niet naar de zin van een furieuze Andy Murray: “Je kan de balafdruk toch zien? Mohamed, kijk gewoon. Hoe kan je die bal nu binnen zien? Hoe is dat mogelijk.”

Het protest van de Brit haalde niets uit. De scheidsrechter keerde terug naar zijn stoel, maar Murray was nog niet uitgeraasd. “Mohamed, geef gewoon toe dat je fout zit”, riep hij nog richting de Zweed.

Op de beelden was achteraf duidelijk te zien dat Murray het bij het rechte eind had. De lob van Fognini raakte de lijn niet en het punt had dus naar Murray moeten gaan. De Brit verloor de wedstrijd uiteindelijk en snauwde op Instagram nog eens na. “Het stadion vol met Italiaanse fans floot mij uit omdat ze dachten dat ik probeerde vals te spelen. En dat allemaal omdat ‘Mo’ de afdruk niet goed beoordeelde. Schol!”

De tweevoudig olympisch kampioen kon op veel begrip rekenen in de reacties op de Instagram-post. Vooral het feit dat de Italian Open geen computersysteem gebruikt om ballen te beoordelen, stoot veel tennisfans tegen de borst. Het zogenaamde ‘Hawk-Eye-systeem’ was wel te zien op televisie, maar werd niet gebruikt in het stadion.

Wat is het ‘Hawk-Eye-systeem’? Ondanks veel protest van de spelers zweren veel graveltoernooien - zoals de Italian Open - nog bij de oude principes. Ze maken geen gebruik van het ‘Hawk-Eye-systeem’, een computersysteem dat de baan van de bal volgt. Bij die technologie worden er zes televisiecamera’s opgesteld in het stadion, allemaal verbonden met een computer. Het systeem combineert de beelden van de verschillende camera’s, wat resulteert in een driedimensionale weergave van het pad van de bal. Zo kan er met veel precisie worden gezegd of een bal al dan niet buiten is. Elke speler krijgt meestal drie ‘challenges’ in één set. Ze kunnen die inzetten om een beslissing van de lijnrechter te controleren/corrigeren. Naast het tennis maken ook volleybal, voetbal (doellijntechnologie) en snooker gebruik van deze technologie. Volledig scherm © BELGA

Fan dolgelukkig met gebroken raket

De Italian Open beleefde gisteren een bewogen dag. Ook in de wedstrijd tussen Alexander Bublik en Pedro Martinez werd het publiek getrakteerd op een portie drama. De Kazach sloeg in de tweede set een bal in het net. Op dat moment liepen de frustraties hoog op en hij sloeg zijn raket aan flarden. Bublik was snel bekoeld en gaf zijn raket (of wat er van overbleef) aan een dolgelukkige jongen.

