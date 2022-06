Gefrustreerde Medvedev krijgt het aan de stok met z’n coach, waarna die geïrriteerd vertrekt en ‘s werelds nummer één finale verliest

TennisFrustrerende tijden voor Daniil Medvedev. Nadat hij vorige week al de finale van Rosmalen verloor, ging de 26-jarige Rus gisteren kopje onder in de eindstrijd in Halle. Én hij kreeg het er ook aan de stok met z'n coach.

Medvedev sprong vorige week, ondanks verlies in de finale in Rosmalen vorige week, naar de nummer één-plaats op de wereldranglijst, maar in Halle wilde het alweer niet lukken. Deze keer was Hubert Hurkacz, het Poolse nummer tien van de wereld, in de eindstrijd veel te sterk voor de Rus: 6-1 en 6-4, werd het na amper 1 uur en 3 minuten tennissen. En dat zorgde voor heel wat frustraties aan Russische zijde. Vooral na het eerste spelletje uit de tweede set, dat eveneens verloren ging. Medvedev richtte zich voor te zoveelste keer tot zijn entourage, die bestond uit coach Gilles Cervara en vrouw Daria en een scheldtirade later besloot z’n Franse trainer dat het genoeg was geweest. Hij verliet het stadion, vrouw Daria bleef ietwat gegeneerd achter.

Quote Ik weet dat ik op de courts vaak niet de gemakke­lijk­ste ben, maar hopelijk wordt het de volgende keer gemakkelij­ker en veel beter. Medvedev verontschuldigde zich bij z’n vrouw, maar over z’n coach zweeg hij in alle talen

‘t Was overigens niet de eerste keer dat de twee het openlijk met elkaar aan de stok kregen. Vorig jaar, op de Australian Open, nam Cervara ook de benen toen zijn poulain het in een wedstrijd tegen Filip Krajinovic te bruin had gebakken. En terwijl Medvedev zich na de wedstrijd nog lovend uitliet over zijn steun en toeverlaat en over de fans, had hij opvallend weinig te zeggen over het akkefietje met z'n coach. “Daria, heel erg bedankt voor deze week. Ik weet dat ik op de courts vaak niet de gemakkelijkste ben, maar hopelijk wordt het de volgende keer gemakkelijker en veel beter”, waarna hij ook nog een woordje van dank had voor de fans. “Sorry dat ik deze wedstrijd niet langer en interessanter kon maken!”

Klimaatactiviste

Hoe dan ook werd het een korte, maar wel bewogen finale daar in Duitsland. Want de eindstrijd werd ook eventjes stilgelegd toen een klimaatactiviste zich aan het net wilde vastbinden. Ze droeg een T-shirt met het opschrift “Er rest ons nog drie jaar”, maar uiteindelijk konden twee leden van de security voorkomen dat ze in haar opzet slaagde.

De meeste tennissers bereiden zich nu voor op Wimbledon, dat eind deze maand begint, maar daar moet Medvedev zich geen zorgen over maken. Vanwege de Russische inval van Oekraïne mag hij niet meedoen aan het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

