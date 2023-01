Gefrustreerde Djokovic valt uit zijn rol en viseert eigen entourage met opvallend gebaar, waarna hij zich wel herpakt

TennisBewogen finale voor Novak Djokovic in het Australische Adelaide. De Serviër was gisteren in drie sets te sterk voor de Amerikaan Sebastian Korda (ATP 33), maar kreeg het ook aan de stok met zijn eigen entourage.

Het bizarre incident speelde zich af na de eerste set, die Kordia won. De frustraties namen de bovenhand bij Djokovic en de Serviër leek te wijzen naar enkele mensen uit zijn eigen entourage die hij uit het stadion wilde. Een opvallend gebaar. Volgens verschillende buitenlandse media zou het onder meer om zijn broer Marko gaan. In bovenstaande video is alleszins te zien hoe die na de eerste set het stadion (even) verlaat.

Djokovic kon zich gaandeweg wel herpakken. Hij redde een matchpunt in de tweede set, won nadien de tiebreak en ook de derde set was voor de Serviër (6-4). De match duurde uiteindelijk drie uur en elf minuten en de 35-jarige Djokovic telt nu 92 ATP-titels op zijn erelijst. Dat zijn er evenveel als Rafael Nadal. Alleen Jimmy Connors (109), Roger Federer (103) en Ivan Lendl (94) doen beter in het open tijdperk (intrede van proftennis in 1968).

Volledig scherm De frustraties namen de bovenhand na de eerste set bij Djokovic. © AP

In zijn overwinningsspeech bood Djokovic zijn excuses aan voor zijn uitbarsting. “Ik wil mijn teamleden bedanken omdat ze vandaag zo goed met me zijn omgegaan. In goede en in slechte tijden”, aldus Djokovic. “Ik besef dat het voor hen niet zo leuk moet zijn geweest en ik wil zeker ook zeggen dat ik het enorm apprecieer dat ze hier zijn. Mijn broer Marko is er ook en ik zie hem niet zo veel, dus ook hem wel ik bedanken. Ik hou van jou.”

Djokovic doet later deze maand een gooi naar een tiende eindzege op de Australian Open. Vorig jaar miste de 21-voudige grandslamkampioen het toernooi omdat hij wegens zijn weigering om zich tegen corona te laten vaccineren het land niet binnen mocht.

