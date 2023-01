Geen tweede ‘Drive to Survive’, onze tenniswatcher is niet meteen overtuigd door de nieuwe Netflix-docuserie: “Break Point slaat de bal een beetje mis”

TENNISVandaag lanceerde Netflix the docuserie ‘Break Point’, het equivalent van ‘Formula I: Drive to Survuve’. Of deze inkijk in de tenniswereld hetzelfde aanzuigeffect zal hebben als de snelle wagen blijft een openstaande vraag. “Deze sport is verslavend”, zegt Paula Badosa. De serie vooralsnog niet, meent onze tenniswatcher. “Het geheel mist een beetje drama, onderlinge conflicten, peper en zout.” En wel hierom.

Een paar jaar geleden begrepen de bazen van de ATP- en WTA-tour dat hun publiek, zowel in het stadion als voor de buis, merendeels uit de oudere generaties bestond. De matchen duurden te lang, de sport was niet hip genoeg meer, bereikte de jeugd niet. Vandaar dat ze hun karretje aanhaakten bij de makers van ‘Formula I: Drive to survive’, een serie die huisvrouwen en pastoors fan maakte van het leven in de paddock. Waar het Formule I-verhaal dreef op de concurrentie- en titelstrijd tussen de teams slaat ‘Break Point’ meteen de bal een beetje mis. De grote namen gaven hun akkoord niet om voortdurend met een camera gevolgd te worden. Ze verkozen de kat even uit de boom te kijken of, zoals Novak Djokovic, eerst hun eigen documentaire te lanceren, waardoor deze blik achter de schermen nogal wat belangrijke momenten van (de eerste helft van) het seizoen mist. Het visumdebacle van de Serviër in Australië krijgt maar een minuutje aandacht, de onwaarschijnlijke zege van Rafael Nadal op de Australian Open een paar seconden, Roger Federer of Serena Williams komen (nog) niet in beeld.

Bovendien voelt het een beetje raar aan dat in dit uiterst competitieve wereldje, waar elke collega ook een concurrent is, het meest heikele momentje gaat over het feit dat Toni Nadal, coach van Felix Auger-Aliassime, toegeeft dat hij liever zijn neef Rafa ziet winnen in hun onderlinge duel op Roland Garros dan zijn eigen pupil. Tja. Kiezen is natuurlijk verliezen en de Netflix-crew koos ervoor om te focussen op de opkomende generatie en die mooi beeld in te brengen.

En die beelden zijn, het moet gezegd, prachtig. Van Melbourne, over Indian Wells en Madrid, tot in Parijs. Als Nadal voor aanvang van een match zich staat op te warmen voel je de zweetdruppels op de cameralens landen en de spanning bij zijn tegenstanders stijgen. Nick Kyrgios, Maria Sakkari, Taylor Fritz, Paula Badosa en Ons Jabeur worden geportretteerd met beelden uit hun jeugd en getuigenissen van hun naasten.

Eenzaamheid

Eén ding wordt daarbij duidelijk: tennis is verdomme hard. De eenzaamheid, de druk, de verwachtingen voel je onderhuids. “Als je het tornooi niet wint, verlaat je het als een loser”, zegt Ajla Tomljanovic. “Dat maakt deze sport zo wreed.” Week in , week uit. “This sport fucks with your brain”, meent Matteo Berrettini. “Er zitten een engel en een duivel in me”, zucht Badosa. “Soms voel ik me goed op de baan en lijkt het als mijn thuis. Op andere momenten moet ik zo snel mogelijk weg en wil ik gewoon dood.” Hakt er wel in. “Deze sport is een drug”, gaat de Spaanse ex-nummer twee van de wereld voort. “Winnen is verslavend. Daarom doen we het.”

Zonder Belgen

Vooralsnog hebben wij geen uitzonderlijke drang naar deel twee van ‘Break Point’ (komt uit in juli). Het geheel mist een beetje drama, onderlinge conflicten, peper en zout. Of hiermee een nieuw publiek aangeboord gaat worden blijft dan ook de vraag. Die worden toch meestal nog aangetrokken door de grote vedetten en hoe die achter de schermen ook maar gewone mensen met kleine kantjes blijken. Afwachten of we dat te zien gaan krijgen in de volgende vijf afleveringen. Nog dit: we hebben het even geturfd en op een foto van Kim Clijsters na komt er geen enkele Belgische speler in beeld. Voor hen, net als voor deze serie, geldt: net ietsje beter doen.

Volledig scherm Break Point. © Netflix