Geen oplossing voor rugprobleem: US Open laatste toernooi voor Belgisch-Oekraïense Maryna Zanevska

Zanevska trainde vanaf 2008 in België – eerst op de Justine Henin Academy, daarna met haar coaches Philippe Dehaes en Geoffroy Vereerstraeten. In oktober 2016 werd ze Belgisch staatsburger en kwam ze ook uit voor de nationale ploeg. Zanevska won in 2021 haar enige WTA-titel in het Poolse Gdynia en was op haar best het nummer 62 van de wereld. Vorig jaar haalde ze ook de kwartfinale in het dubbelspel op Roland Garros met haar vriendin Kimberly Zimmerman.