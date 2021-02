Geen kwartfinale voor Elise Mertens, die in twee sets onderuit gaat tegen Tsjechische Karolina Muchova

UPDATE AUSTRALIAN OPEN. Van Uytvanck sneuvelt in tweede ronde: “Putintseva speelde tactisch goed” - Flipkens stoot door in dubbelspel

11 februari Voor de vierde keer in vier duels trapte de 26-jarige Vlaams-Brabantse Alison Van Uytvanck (WTA 68) in de val gespannen door de listige Yulia Putintseva (WTA 28). Met 4-6, 6-1, 2-6 en na nochtans een degelijke prestatie moest zij afscheid nemen van de Australian Open. Beter nieuws was er over Kirsten Flipkens. Zij stootte door in het dubbelspel.