Geen Federer, dus kijkt iedereen naar ‘grote twee’ op ATP Finals

1. Winstpercentage in 2020

Djokovic: 39 zeges 3 nederlagen - 93%

Nadal: 25 zeges 5 nederlagen - 83%

Tot aan de coronapauze leek er maar één man op de baan te staan aan de top van het ATP-landschap. Novak Djokovic was heer en meester. Ongeslagen, met winst op de ATP Cup (finale tegen Nadal) een 17de grandslamtitel op de Australian Open (finale tegen Thiem) en succes op het toernooi van Dubai. Ook na de coronabreak leek niets een verdere rooftocht in de weg te staan. Djokovic won het toernooi van Cincinnati, gespeeld in New York. Maar plots doken er accidentjes op in zijn feilloos parcours: er was die uitsluiting in de vierde ronde van de US Open en hij was een speelbal in de handen van Nadal in de eindstrijd van Roland Garros. Onverwacht. Zijn nederlaag in de kwartfinale van Wenen, nadat hij zich van de nummer 1-positie had verzekerd, was dan weer ingecalculeerd. Die akkefietjes zorgden er wel voor dat zijn reputatie van ongenaakbaarheid enkele deukjes heeft gekregen. En dat de concurrentie bloed heeft geroken.