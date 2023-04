Geen Billy Jean King Cup Finals voor België na verlies afscheidnemende Flipkens en Minnen in dubbelspel

Bonaventure speelde een goede ontmoeting met op de eerste dag een flinke comeback – ze stond 4-6, 2-4 in het krijt tegen Marino alvorens met 4-6, 6-4, 6-4 te zegevieren – en op dag twee bijna een verrassing (6-4, 5-7, 2-6) tegen Fernandez. Wickmayer was vrijdagnacht geen partij (0-6, 3-6) voor de Canadese nummer één. Minnen, die op zaterdag de geblesseerde ‘Wicky ‘verving, deed haar job – 6-2, 3-6, 6-3 tegen Katherine Sebov (WTA 136) – maar was samen met Flipkens niet opgewassen (1-6, 2-6) tegen het lokale duo Fernandez-Dabrowski. Het was trouwens de 33ste – ze is daarmee Belgisch recordhoudster samen met Sabine Appelmans – en tevens laatste ontmoeting voor de 36-jarige Kempense die mogelijk binnenkort haar carrière definitief stopzet.

“Het is ontgoochelend”, zuchtte een aangeslagen Bonaventure. “Ik heb het gevoel dat ik er zo dichtbij zat, ik had de wedstrijd in handen. Het is frustrerend. Zeker omdat we wisten dat dit een speciale ontmoeting was, de laatste van Kirsten, en we die absoluut wilden winnen.” Minnen sloot zich daarbij aan: “Het is hard. Maar dat is tennis. De Canadezen waren te sterk in het dubbelspel, we kunnen dat alleen maar accepteren.” Fissette probeerde de moed erin te houden: “Ik ben supertevreden over de week. De meisjes hebben alles gegeven, jammer genoeg was dat niet voldoende.”