Geen Australian Open voor Clijsters, rentree in Dubai of Miami?

Het zat eraan te komen en de officiële bekrachtiging is nu ook binnen. “We kunnen bevestigen dat Kim Clijsters haar seizoen niet zal starten op de Australian Open”, schreef haar management. “Ze zal haar training voortzetten en we zullen haar programma kenbaar maken wanneer we er één hebben.” Door de veertien dagen quarantaine in Melbourne - zonder kinderen - werd de Australian Open sowieso een moeilijk verhaal.

Wel een domper, want ook vorig seizoen geraakte Clijsters (37), die er in 2011 de titel won, niet in Melbourne. Toen gooide een knieblessure haar plan overhoop om haar comeback Down Under te starten. Aangezien de WTA officieel nog niets heeft bekendgemaakt voor de weken na de Australian Open is het nu onduidelijk waar de ‘Kimback’ zal hernomen worden. Mogelijk dat Dubai, als dat toernooi weer op de kalender verschijnt, een optie is. Daar in het Midden-Oosten begon Clijsters vorig jaar in februari aan haar rentree op het circuit. De Miami Open eind maart is een andere mogelijkheid. De eerste ronde op de US Open op 2 september 2020 blijft vooralsnog de laatste wedstrijd van Clijsters. (FDW)