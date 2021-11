Garbine Muguruza wint WTA Finals en schrijft daarmee Spaanse tennisgeschiedenis

Arantxa Sanchez Vicario was de enige andere Spaanse die al eerder de eindstrijd haalde van het toptoernooi met de acht beste speelsters van het seizoen. Zij verloor in 1993 van de Duitse Steffi Graf. Muguruza, het nummer vijf van de wereld, deed nu beter door Kontaveit (WTA 8) in de finale te verslaan met 6-3 en 7-5. De Spaanse was ook de enige die Kontaveit had geklopt in de groepsfase.