Fransman Ugo Humbert klopt De Minaur in Antwerpen en wint European Open

De 22-jarige Fransman versloeg in de finale de één jaar jongere Australiër Alex de Minaur (ATP 29) in twee sets: 6-1 en 7-6 (7/4) na 1 uur en 38 minuten.

Humbert stond voor de tweede keer in zijn carrière in de finale van een ATP-toernooi. Eerder dit jaar veroverde hij zijn eerste titel in Auckland. De Minaur was toe aan zijn zevende ATP-finale, hij mikte op een vierde eindzege. Vorig jaar was hij de beste in Sydney, Atlanta en Zhuhai.