Franse nummer 35 van de wereld heeft het door corona mentaal helemaal gehad: “Winnen of verliezen, het doet me niets meer”

Tennis Goffin botst in Dubai op sterke Nishikori en verliest na tiebreak, ook Thiem uitgescha­keld

17 maart David Goffin (ATP 13) geraakte in zijn eerste wedstrijd in Dubai niet voorbij Kei Nishikori (ATP 41). Onze landgenoot sleepte in de tweede set nog een tiebreak uit de brand, maar kon de situatie niet meer keren. Nishikori had genoeg aan twee sets: 6-3 en 7-6.