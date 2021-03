Flipkens wint slechts drie spelletjes en strandt in eerste ronde in Sint-Petersburg

Tennis Andrey Rublev staat zonder een wedstrijd te spelen in de halve finales van ATP-toer­nooi in Doha

11 maart Het zit Andrey Rublev (ATP 8) deze week mee. De 23-jarige Rus kwam nog niet in actie in het enkelspel op het ATP-toernooi van Doha, maar staat wel al in de halve finales. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de ATP dat een speler twee keer op rij een vrije doortocht krijgt door een forfait van de tegenstander.