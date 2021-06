Flipkens past voor Wimbledon en Spelen, ook Goffin onzeker voor Tokio

8 januari 2021. De dag dat Kirsten Flipkens (35) haar voet omsloeg over een vermaledijd publiciteitsbordje achteraan de baan op het tornooi van Abu Dhabi. Sindsdien speelde de Kempense nog wel mee op de Australian Open, in Sint-Petersburg en Miami maar van harte ging dat niet. De laatste twee maanden kwam ‘Flipper’ niet meer in actie en dus was haar afzegging voor een vijftiende deelname aan Wimbledon gisteren niet echt verrassend. Flipkens heeft naar eigen zeggen nog steeds last van botoedeem en littekenweefsel waardoor ze maar aan 75 procent kan tennissen. Ze wil pas wederoptreden als ze helemaal fit is en laat daarom ook verstek gaan voor de Olympische Spelen in Tokio. Elise Mertens weet meteen dat haar gooi naar een dubbelmedaille met Alison Van Uytvanck zal moeten gebeuren. Jammer voor Flipkens die op de Olympische Spelen van Rio vijf jaar geleden nog de derde ronde haalde en onderweg Venus Williams elimineerde.

Ook voor David Goffin lijkt het Olympisch tennistornooi – van 24 juli tot 1 augustus in het Ariake Tennis Park, plek waar de Luikenaar al de finale haalde in 2016 en de titel won in 2017 – een zeer moeilijk verhaal te worden. Hij sloeg een week geleden zijn voet om tijdens een banale glijpartij op het tornooi van Halle en zou nu zeker een maand rust in acht moeten nemen. De blessure is niet zo ernstig als in 2017 op Roland Garros (toen hij onder het regenzeil bleef steken met zijn enkel) maar het litteken van dat letsel zou wel opnieuw geraakt zijn. Hij gaat tien dagen absoluut niets doen en het zou kunnen dat hij pas na drie weken of een maand revalidatie de training kan hervatten. Net voor de OS dus. Goffin zelf wil er wel alles aan doen om erbij te zijn in Tokio. Wimbledon wordt ondertussen een mager beestje van Belgische zijde. Als niemand van de zes kwalificatiespelers zich weet te plaatsen voor de hoofdtabel is dit de zwakste bezetting sinds Ann Devries en Sandra Wasserman in 1990 als enigen de Belgische eer verdedigden in Londen.