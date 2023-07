Flipkens kondigt einde carrière aan en speelt morgen mogelijk laatste match uit loopbaan: “Ik ga gewoon proberen nog van elk moment te genieten”

Zelfs een dubbeltitel op Wimbledon zal haar niet van gedachten doen veranderen. “Er zou niets mooiers zijn”, glimlachte ze. “Maar ik ga gewoon proberen nog van elk moment te genieten. Het is goed geweest. Ik ben er klaar mee. Dit is het allermooiste tornooi uit mijn carrière geweest en dus de juiste keuze.” Wimbledon is haar habitat. “Ik heb hier in 2003 de juniorentitel gewonnen, in 2013 de halve finale gehaald, dan is 2023 een mooi jaartal om mijn laatste tornooi te spelen”, lachte ze. “Want 2033 ga ik niet meer halen.” Die halve finale tien jaar geleden blijft het hoogtepunt uit haar lange loopbaan. Eentje waar ze nog regelmatig met plezier naar teruggrijpt: “Het was ook een sprookje”, mijmerde ze. “Op YouTube kijk ik nog wel eens naar die kwartfinale tegen Petra Kvitova. Dat geeft me keer op keer kippenvel.”

Flipkens heeft ondertussen al een idee over het vervolg. Ze is reeds assistent-coach in het Belgische Billy Jean King Cup-team en sinds januari zit ze ook in een mentorrol bij de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 16), recent nog finaliste op Roland Garros. “Ik weet nog niet of die functie gaat voortgezet worden. Het is een fijn project geweest en haar progressie was heel knap. Maar tot nu toe was ik er op elk tornooi bij, omdat ik zelf nog dubbel speelde natuurlijk. Nu moeten we zien of we eruitgeraken: ik wil bijvoorbeeld geen 40 weken per jaar meer gaan reizen. We zullen zien. Ik heb bijvoorbeeld ook het dubbelteam van Demi Schuurs (met Krawczyk) geholpen in Indian Wells en Miami, dat klikte eveneens. Er is nog veel mogelijk.” Het tennisleven van ‘Flipper’ is nog niet voorbij, zoveel is duidelijk: “Nee, want daar ligt mijn passie. Altijd zo geweest. Anders had ik nooit tot mijn 37ste getennist.”