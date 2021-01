Flipkens komt met update nadat ze vrijdag enkel verzwikte: “Morgen bijkomende onderzoeken”

Tennis Goffin kent geen genade met Spanjaard en mept zich naar kwartfina­les in Antalya

12:43 David Goffin (ATP 16) heeft zich eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Turkse Antalya (hard/361.800 euro). De Luikenaar, het tweede reekshoofd, haalde het in de achtste finales in twee sets van de (in Oostenrijk geboren) Spanjaard Nicola Kuhn (ATP 253): 6-0 en 6-2 na 57 minuten.