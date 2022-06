Flipkens klopt Zanevska en speelt nu tegen Mertens: “Fijn om in laatste weken van carrière tegen haar te spelen”

“Het is nooit makkelijk tegen een landgenote te spelen”, aldus Flipkens. “Ik kan het goed vinden met Maryna, naast het veld zijn we goede vriendinnen. Het begin van de partij was moeilijk. Maryna startte sterk. Ik moest meer druk zetten en agressiever spelen. En dat lukte. In de tweede set hervond ik mijn goede spel pas bij een 3-1 achterstand. Ik heb het duel vervolgens op een overtuigende manier kunnen afsluiten. Samengevat: ik ben tevreden van mijn spel op gras.”