Flipkens geeft forfait voor voorbereidingstoernooi op Australian Open - Dagelijks 30.000 fans in Melbourne

TennisKirsten Flipkens (WTA 87) neemt niet deel aan de WTA Yara Classic Valley in Melbourne (hard/442.020 dollar), een voorbereidingstoernooi op de Australian Open. Flipkens heeft nog last van haar enkelblessure die ze begin januari op het WTA-toernooi in Abu Dhabi opliep.

“Het maakt me triest jullie te moeten aankondigen dat ik me moet terugtrekken van de Yara Valley Classic”, klinkt het op Instagram. “De twee voorbije weken verliepen heel moeizaam, ik verbleef in isolatie en kon in het begin geen verzorging krijgen en nadien zeer beperkt in sessies van vijftien minuten per dag... Hoewel ik alles deed wat ik zelf kon (ijs leggen, oefeningen,...) volstaat dat helaas niet. Het gaf mijn enkel onvoldoende tijd om klaar te zijn voor het toernooi.”

Flipkens liep op het WTA-toernooi in Abu Dhabi een gedeeltelijke scheur (tweede graad) op in het anterieur talofibulair ligament in de tweederondewedstrijd tegen de Amerikaanse Sofia Kenin. Onze landgenote kwam in het duel ver achter de baseline slecht neer op haar linkerenkel. Daarbij werd ze gehinderd door een reclamepaneel. In tranen verliet Flipkens het court.

Na het forfait van Flipkens verdedigen op de Yarra Valley Classic Alison Van Uytvanck (WTA 65), Greet Minnen (WTA 110) en Ysaline Bonaventure (WTA 123) de Belgische kleuren.

Australian Open zal dagelijks tot 30.000 toeschouwers ontvangen

Tussen de 25.000 en 30.000 fans zullen dagelijks de tenniswedstrijden op de Australian Open mogen bijwonen. Dat hebben de organisatoren van het eerste grandslamtoernooi van het jaar bevestigd.

In totaal zullen, gespreid over de twee toernooiweken, ongeveer 390.000 fans een partij in het stadion kunnen volgen. Dat is de helft minder vergeleken met vorig jaar. Op wedstrijden van de eerste rondes zullen dagelijks 30.000 personen aanwezig zijn, vanaf de kwartfinales zakt de capaciteit van de stadions naar dagelijks 25.000.

Op de meeste plaatsen ter wereld vinden sportevents wegens de coronapandemie plaats achter gesloten deuren. Australië heeft na een reeks stevige maatregelen het coronavirus echter onder controle en kan daarom toeschouwers in de stadions toelaten. “De Australian Open zullen niet als de andere jaren verlopen maar het zal het belangrijkste internationale sporttoernooi met fans worden sinds lang”, verklaarde Martin Pakula, minister van sport van de staat Victoria. “We hopen op een geweldig toernooi, dat wat sfeer en ambiance betreft niet veel zal verschillen van voorgaande edities.”

Volledig scherm © AFP