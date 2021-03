Flipkens en Minnen stranden in Miami in laatste kwalificatieronde, Andy Murray haakt geblesseerd af

Kirsten Flipkens (WTA 94) verloor in de tweede en laatste kwalificatieronde in twee sets van de Spaanse Aliona Bolsova (WTA 109). Het werd 6-4 en 6-3 na een uur en 22 minuten tennis. Greet Minnen (WTA 112) kon zich ook niet plaatsen voor de hoofdtabel van het WTA-toernooi in Miami. Na een uur en veertien minuten stond de 6-3, 6-4 eindstand op het bord tegen de Amerikaanse Hailey Baptiste (WTA 236).

Elise Mertens (WTA 17) is zo de enige Belgische op de hoofdtabel. De Limburgse is als zestiende reekshoofd vrij in de eerste ronde. Haar opponente in de tweede ronde wordt de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 78) of de Britse Katie Boulter (WTA 319). Bij de mannen speelt David Goffin (ATP 13) in de tweede ronde tegen de Australiër James Duckworth (ATP 104) of een qualifier.

Volledig scherm Greet Minnen. © AP

Liesblessure dwingt Andy Murray tot forfait

Na Novak Djokovic (ATP 1), Rafael Nadal (ATP 3) en Roger Federer (ATP 6) moet nu ook Andy Murray afzeggen voor de Miami Open. De Schot, die het prestigieuze toernooi won in 2009 en 2013, sukkelt met een liesblessure. Murray zou het in de eerste ronde opnemen tegen de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris, die wordt getraind door Xavier Malisse. In Miami Herald zegt de voormalige nummer 1 dat hij vrijdagnacht plots last kreeg: “Tijdens de training ging het goed, ik werkte wat in de gym, had geen probleem. En dan werd ik wakker om drie uur ‘s morgens, voelde pijn in de lies (niet aan de kant waar ik werd geopereerd) en had het moeilijk om uit bed te stappen. Ik weet niet wat ik verkeerd heb gedaan. Het is een van die “freaky” dingen.”

Volledig scherm Andy Murray. © Photo News