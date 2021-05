Federer verliest bij comeback in Genève, Andujar is in drie sets te sterk

In de eerste set behielden beide spelers makkelijk hun opslag, tot Andujar bij 5-4 de eerste breakbal van de match meteen in setwinst omzette. In de tweede set kwam Federer beter in zijn spel en trok hij de bordjes gelijk met 4-6. In de allesbepalende derde set liep Federer uit tot 2-4, maar liet hij zich alsnog ringeloren. Met opnieuw 6-4 trok Andujar het laken naar zich toe.

De inmiddels 39-jarige Federer, het eerste reekshoofd in Zwitserland, speelde nog maar zijn derde toernooi in anderhalf jaar tijd. In 2020 kwam hij enkel in actie op het Australian Open, waarna hij twee operaties aan de knie moest ondergaan. Twee maanden geleden nam het tennisicoon deel aan het ATP-toernooi van het Qatarese Doha “als test”. De bedoeling is om nu meerdere toernooien op rij te spelen met Genève, Roland-Garros, Halle en Wimbledon.

Andujar neemt het in de kwartfinales op tegen de 18-jarige Zwitser Dominic Stricker (ATP-419) of de Hongaar Marton Fucsovics (ATP-44). Stricker, wildcard in Genève, won eerder op de dag voor het eerst een ATP-wedstrijd door de Kroaat Marin Cilic (ATP 46) met 7-6 (7/5) en 6-1 te verslaan. Cilic pakte in 2014 nog de eindwinst op het US Open en was finalist in Wimbledon (2017) en het Australian Open (2018).

© REUTERS

