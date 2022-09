Federer in 5 matchen voor de eeuwigheid: “Zijn finale tegen Nadal in Wimbledon in 2008 is mogelijk de beste partij ooit”

Tennis20 grandslamzeges, 103 ATP-zeges, ontelbare hoogtepunten. En toch vroegen wij onze tennisanalist Filip Dewulf naar dé vijf matchen van de afscheidnemende Roger Federer die hem het meest zijn bijgebleven. “In die ene partij in Wimbledon haalden Roger en Rafa 4 uur en 48 minuten lang het beste uit mekaar naar boven, hun niveau was van begin tot einde interplanetair.”

Wimbledon 2003: Roger Federer vs Mark Philippoussis 7-6, 6-2, 7-6

Twee jaar eerder had Federer voor het eerst echt van zich doen spreken door titelverdediger Pete Sampras te verslaan en de kwartfinale te bereiken op Wimbledon. Op zijn 21ste werd op de All England Club duidelijk dat een speciale speler was opgestaan. Federer verloor maar één set op het hele tornooi en had ook in de finale geen kind aan het Australische opslagkanon Mark Philippoussis. “Ik had nooit gedacht dat het mogelijk was dat ik ooit een grandslamtitel zou winnen”, snikte een emotionele Federer na afloop. Hij zou afklokken op 20.

Volledig scherm Roger Federer op Wimbledon in 2003. © AP

Wimbledon 2008: Roger Federer vs Rafael Nadal 4-6, 4-6, 7-6, 7-6, 7-9

Mogelijk de beste tennismatch ooit gespeeld. Een jaar daarvoor hadden beide titanen in de finale al voor een straf gevecht gezorgd maar in 2008 gaven de regenbuien – het dak kwam er pas een jaar nadien – en de invallende duisternis voor nog meer spanning in een al zinderende eindstrijd. Desalniettemin haalden Roger en Rafa vier uur en 48 minuten lang het beste uit mekaar naar boven, hun niveau was van begin tot einde interplanetair. Door deze zege zou Nadal een maand later de nummer een positie overnemen van Federer.

Volledig scherm © AP

Roland Garros 2009: Roger Federer vs Robin Söderling 6-1, 7-6, 6-4

Menigmaal had Federer geprobeerd zijn carrière-slam te vervolledigen maar op Roland Garros stak ene Rafael Nadal drie finales op rij stokken in de wielen. Tot de editie van 2009 kwam en de Mallorcaan in de vierde ronde onverwacht werd uitgeschakeld werd door Söderling. Vier matchen moest Federer zijn hoofd erbij houden om zijn droom te laten uitkomen. Twee keer kroop hij door het oog van de naald, vijfsetters tegen Haas en Del Potro, maar in de finale nam hij makkelijk de bovenhand. Met zijn veertiende grandslamtitel evenaarde Federer tevens Pete Sampras.

Volledig scherm © AP

Australian Open 2017: Roger Federer vs Rafael Nadal 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3

Vijf jaar had Federer droog gestaan qua grandslamtitels en een knieoperatie in 2016 liet niet meteen uitschijnen dat er snel verbetering in ging komen. Hier en daar werd de 35-jarige Zwitser al bij het huisvuil gezet. Maar Federer toonde veerkracht en klopte op weg naar zijn achttiende grandslamtitel vier toptienspelers waarvan drie in vijf sets. Andermaal een staaltje van zijn onwaarschijnlijke klasse. In de finale zorgde hij bovendien voor een klassieker door zijn eeuwige rivaal Nadal te verslaan. “Ik kan niet gelukkiger zijn”, zei Federer. “Dit is de perfecte comeback.”

Volledig scherm © AP

Australian Open 2018: Roger Federer vs Marin Cilic 6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1

Zijn zesde Australian Open en 20ste grandslamtitel kwam relatief makkelijk tot stand. Enkel in de finale tegen Marin Cilic had de superman vijf sets nodig. Om zijn passie voor de sport nog maar eens te onderstrepen barstte Federer na afloop in tranen uit. “Het sprookje blijft voortduren voor mij”, slikte hij. Het sprookje had nog wat mooier kunnen worden maar een jaar later verloor hij een dramatische finale op Wimbledon, ondanks twee matchpunten, met 13-12 in de vijfde set van Novak Djokovic. Corona en zijn lichaam zorgden nadien voor een langgerekte zwanenzang.

Volledig scherm © REUTERS