Federer geeft forfait voor graveltoernooi Rome

Tennis David Goffin sneuvelt meteen in Miami, Elise Mertens ronde verder na lastige start

26 maart David Goffin is onmiddellijk uitgeschakeld in de Miami Open. Het nummer dertien van de wereld ging er in de tweede ronde, in de eerste ronde was de Luikenaar als achtste reekshoofd vrij, uit tegen James Duckworth (ATP 104). De 29-jarige Australiër won met 6-3 en 6-1. Elise Mertens (WTA 17) liet zich niet verrassen. Zij klopte Katie Boulter (WTA 319) in twee sets.