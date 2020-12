Fans welkom in Melbourne Park: Australian Open start met ticketverkoop voor toernooi die 8 februari van start gaat

Tennis Elise Mertens verliest na felbevoch­ten eerste set finale in Linz van dubbelpart­ner Sabalenka

15 november Geen kers op de taart voor Elise Mertens. In de finale van Linz ging ze onderuit tegen haar dubbelpartner, Aryna Sabalenka (WTA 11): 7-5 en 6-2. In een zwaarbevochten eerste set liet de 24-jarige Hamontse (WTA 21) na om uit te serveren bij 4-5, waarna ze in set twee achter de feiten liep tegen de krachtige Wit-Russische. Mertens verloor eerder dit jaar ook de finale in Praag van Simona Halep en blijft zo steken op vijf WTA-enkeltitels in haar carrière: twee keer Hobart, Lugano, Rabat en Doha.