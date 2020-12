Fans welkom in Melbourne Park: Australian Open start met ticketverkoop voor toernooi dat op 8 februari van start gaat

Tennis Veel vraagte­kens voor tennisjaar 2021, onze expert Filip Dewulf blikt al eens vooruit

25 november Het doek over het vermaledijde tennisjaar 2020 is gevallen, maar de vragen over volgend seizoen bezorgen beleidsbepalers en spelers kopzorgen. Want hoe gaat de kalender eruitzien met Australië voorlopig nog in een coronakramp en heel wat kleinere toernooien in financiële problemen? Wie grijpt de macht in deze onzekere tijden? Antwoorden zouden over 40 dagen al kunnen beginnen binnenrollen.