Explosiegevaar in de Rod Laver Arena voor clash tussen Medvedev en Kyrgios: “Zelfs de haters zien hem graag spelen”

Tennis“Zelfs de mensen die hem haten zien hem graag tennissen.” De zelf niet onbesproken Daniil Medvedev (ATP 2) kent de kracht van Nick Kyrgios (ATP 115). “Ik kan zo met een vonk energie opwekken”, meende de Australiër. Het explosiegevaar in de Rod Laver Arena voor deze tweede ronde is groot.

“Iedereen zei me dat ik ervan moest genieten, dat het ongelooflijk ging zijn. Maar eigenlijk vond ik het absoluut verschrikkelijk. Het was de eerste keer dat ik bij mijn intrede op de baan werd uitgejouwd en wat ik allemaal genoemd werd aan de rand van het terrein is onwaarschijnlijk. Het is een moeilijke ambiance om mee om te gaan. En hoe hij dan het publiek bespeelt, hij tennist er beter door.”

Aan het woord de Brit Liam Broady (ATP 128) die dinsdag in de John Cain Arena met Nick Kyrgios, en zijn aanhang, geconfronteerd werd. Het Australisch enfant terrible besefte zelf dat de toeschouwers, waarvan een groot deel gemarineerd was in een alcoholsausje, geregeld over de schreef gingen. Ondertussen zweepte hij de fans natuurlijk wel op met zijn gebaartjes, onderhandse opslagen, fabuleuze uithalen en even fantastische als nutteloze trickshots. “Ik weet dat het publiek van bij de start uit mijn hand eet”, zei Kyrgios.

“Ik kan op elk moment met een vonk energie opwekken.” Nieuwste ‘hype’ onder de meestal erg geïnspireerde supporters is een langgerekte ‘SIUUUUUU’, wat Ronalde roept terwijl hij zijn bekende viering uitvoert na een doelpunt, en dat na zowat elk gewonnen punt. “Het is stom, ik kan trouwens niet geloven dat ze het zolang uithielden”, grinnikte Kyrgios. “Maar ja, het is een zoo daarbuiten.”

Eén tegenstander die erg goed gedijt in zo’n zoo is tweede reekshoofd Daniil Medvedev. De flegmatieke Rus werd drie jaar geleden meedogenloos aangepakt op de U.S.Open nadat het leek dat hij zijn middenvinger had opgestoken naar het rumoerige publiek in het Arthur Ashe Stadium. “Ik wil dat jullie, vannacht als jullie gaan slapen, allemaal beseffen dat ik won dankzij jullie”, lachte Medvedev na de match met de hem toebedeelde rol van slechterik.

Dit staaltje van omgekeerde psychologie zorgde ervoor dat de New Yorkers zijn geslepen en ietwat kierewiete karakter wel konden verdragen en hij werd prompt in de armen gesloten. Vorig jaar behaalde Medvedev de U.S.Open-titel na een finale tegen Novak Djokovic en werd hij veertien dagen lang aangemoedigd. Dat zal vandaag niet het geval zijn en dat weet de in Monaco residerende Moskoviet ook wel: “Zelfs de mensen die hem haten zien hem graag tennissen”, toonde Medvedev respect voor Kyrgios. “Dat is zijn kwaliteit.”

Op zijn 26ste gedraagt die laatste zich vaak nog als een schurk en een showman op de baan maar begint hij daarnaast ook wel perspectief te zien. Zo schrok hij er niet voor terug om Djokovic ten tijde van diens onverantwoorde Adria Tour een idioot te noemen en toonde hij zich erg vocaal om de verdwijning van Shuai Peng aan te kaarten. Vorige week nam hij het dan wel weer op voor de uitgewezen Australian Open-winnaar.

“Zo behandel je een kampioen niet”, reageerde Kyrgios, als één van de weinige spelers, op het visumfiasco. “Kijk, Novak en ik hebben onze verschillen gehad in het verleden maar dit had ik voor eender welke speler gedaan”, meende Kyrgios. Vandaag in de Rod Laver Arena gaat hij Medvedev mogelijk toch een tikkeltje anders behandelen. “Dat soort matchen prikkelen me”, lachte hij. “Ik ga lol maken.”

Melbourne is gewaarschuwd.

