Exhibitiematch wordt testcase om te zien of Clijsters nog één keer zal kunnen schitteren

TennisKim Clijsters (37) heeft het doek nog niet laten vallen over haar ‘Kimback’. “Ik blijf werken aan mijn herstel en ben van plan mijn rentree te maken in juli”, schreef ze op Instagram. Dat doet ze in een exhibitiematch op het ATP-tornooi van Atlanta.

Voor alle duidelijkheid: de Truist Atlanta Open is een mannentornooi dat van 26 juli tot 1 augustus plaatsvindt en op zondag 25 juli op gang wordt gefloten met een showwedstrijd – de ‘Sunday ‘Showdown’ – tussen twee voormalige U.S.Open-winnaressen Kim Clijsters en Sloane Stephens (WTA 51). De kans is groot dat de Limburgse mama met die wedstrijd gaat testen of het moeite waard is om haar comebackpoging verder te zetten.

Niet vergeten dat Clijsters dan bijna een jaar geen officiële match meer gespeeld zal hebben – haar laatste uitje op het circuit dateert van haar eerste ronde op de US Open op 1 september – en ze heel die tijd geplaagd werd door blessures. Zo moest ze in oktober van vorig jaar nog onder het mes om een oude knieblessure op te lossen en verliep de revalidatie van die ingreep niet zoals gepland, waardoor ze in januari verstek moest laten gaan voor de Australische tournee en een nieuw herstelplan moest opstellen. Dat bestond uit zes weken pijnmanagement en behandeling. Een proces dat blijkbaar nog niet helemaal afgerond is. “Ik blijf werken aan mijn herstel”, schreef Clijsters, die in januari ook nog een coronabesmetting opliep, op haar sociale media. “En ben van plan mijn rentree te maken in juli.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Mocht de evolutie en de evaluatie van haar exhibitiewedstrijd tegen Stephens positief zijn kan ze hoogstwaarschijnlijk een wildcard vragen en nemen in Montréal (9 augustus), Cincinnati (16 augustus) en/of Cleveland (23 augustus), alvorens de US Open (30 augustus) zich aandient. Dat betekent ook dat Clijsters geen gravel -of grastornooi zal spelen en ook de Olympische droom definitief mag opbergen. Een selectie voor Tokio was sowieso een quasi hopeloze opgave geweest omdat ze, om in aanmerking te komen voor een plaatsje naast Elise Mertens in een Belgisch dubbelteam, net na Roland Garros in de top 300 van de wereld had moeten staan.

“Een ander soort gravel en gras voor mij dit jaar”, zette Clijsters dan ook bij een foto van een zanderig honkbalveld. “Ik heb het druk gehad met mijn gezin en ik heb zelfs een nieuwe sport leren kennen dankzij mijn jongens (Blake en Jack).” Om te zien of ze erin zal slagen om nog één keer te schitteren in haar oude sport, wordt het dus afwachten tot eind juli.

Volledig scherm © EFE