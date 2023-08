Ex-tennisster die slachtoffer was van huiselijk geweld en bodyshaming krijgt haatreacties voor schijnbaar onschuldige foto

KIJK. Ex-toptennisster krijgt opnieuw haatreacties

Dokic genoot onlangs van wat vakantie in Kroatië. Bij haar terugreis naar Australië deelde ze enkele foto’s van in het vliegtuig met haar 175.000 volgers. En heel wat reacties deden haar schrikken. Dokic vloog in business class en kon genieten van de nodige luxe. Maar enkele mensen stoorden zich schijnbaar aan haar “pocherig” gedrag.

Gelukkig kwamen er ook snel heel wat positieve reacties. Die steun deed Dokic goed, schrijft ze, maar toch wilde ze het er niet bij laten. In een latere post riep ze (andermaal) op om te stoppen met online haat.

“Het waren maar een paar berichten, maar het beschimpen en veroordelen via social media moet gewoon helemaal stoppen”, schrijft ze. “Als je niets aardigs te zeggen hebt, zeg dan helemaal niets. Niemand moét me volgen. Als je me niet leuk vindt, uit dat dan niet via gemene opmerkingen. Zeker als je geen idee hebt waarover je spreekt. Negeer me dan en wees gewoon aardig tegen iedereen. Alle mensen die me lieve berichten hebben gestuurd, wil ik wel oprecht bedanken. Ik waardeer jullie steun enorm.”

Body- en fatshaming

Dokic kreeg in het verleden ook al heel wat over zich heen op sociale media. Ze strijdt al jaren tegen de kilo’s en over haar gewicht krijgt ze voortdurend negatieve reacties. Dokic gebruikte Instagram daarom al meermaals als platform om body- en fatshaming te veroordelen.

“Het doet er niet toe welk maatje ik heb. Vriendelijk zijn, een goed mens zijn, dát is wat ertoe doet”, zei ze eerder. “De mensen die me zulke berichten sturen, zijn dat zeker en vast niet. Jullie online gepest is eigenlijk fatshaming. Wie zich daaraan bezondigt, is een slecht, gemeen en onwetend iemand.”

Huiselijk geweld

Ook tijdens de jeugd van Dokic was het zeker niet altijd rozengeur en maneschijn. In haar autobiografie ‘Unbreakable’, die in 2017 uitkwam, deed ze het schokkende verhaal hoe vader Damir haar tijdens haar jeugd mishandelde. “Als ik niet goed trainde of een mindere wedstrijd had gespeeld, dan wist ik dat ik een pak slaag ging krijgen. Mijn vader haalde dan zijn riem boven of trapte me met zijn harde schoenen tegen mijn schenen”, vertelde ze. “Wat ik allemaal heb meegemaakt, heeft mijn carrière geruïneerd. Het was een vreselijke periode. Ik kon nooit iets goed doen en kreeg het bijna elke dag te verduren. Hij maakte me uit voor hoer, een hopeloze koe en een vuile slet. Hij sloeg zó hard dat ik soms flauwviel.”

In de biografie gaf Dokic aan dat ze vanaf haar zesde fysiek mishandeld werd door haar papa en dat ze daar zware mentale problemen aan overhield. Ook vandaag strijdt ze nog met haar demonen - met vallen en opstaan. In 2022 gaf Dokic nog toe dat ze eerder dat jaar bijna zelfmoord had gepleegd.

Volledig scherm Jelena Dokic doet tijdens de Australian Open interviews op het veld. Ze geeft daarnaast ook commentaar bij tennismatchen. © AFP

Ooit nummer 4 van de wereld Dokic maakte als tennisster vooral furore rond de eeuwwisseling. Zo bereikte ze in 1999 als 16-jarige de kwartfinales op Wimbledon en een jaar later schopte ze het zelfs tot de halve finales. In 2002 bereikte ze de vierde plek op de WTA-ranglijst, haar hoogste klassering ooit. Hoewel ze in de jaren die volgden ook op Roland Garros en de Australian Open nog de kwartfinales bereikte, maakte Dokic haar potentieel nooit helemaal waar. In 2011 won ze in Maleisië haar zesde en laatste single WTA-titel, eind 2013 zette ze een punt achter haar tennisloopbaan. Vandaag geeft ze onder meer commentaar bij tennismatchen voor de Australische televisie. Volledig scherm Dokic in 2002. © EPA

Volledig scherm Links: Dokic riep op om te stoppen met online haat. / Rechts: de foto die Dokic deelde van tijdens haar vlucht. © Instagram / Instagram