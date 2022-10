Ex-nummer één Simona Halep geschorst na positieve dopingtest op US Open: “Ik voel me verward en verraden”

Tennis Opschud­ding in aanloop naar afscheids­wed­strijd Roger Federer: klimaatac­ti­vist steekt eigen arm in brand

Het duel tussen Stefanos Tsitsipas en Diego Schwartzman, voorafgaand aan de laatste wedstrijd in de carrière van Roger Federer, is onderbroken door een klimaatactivist die het terrein én zijn eigen arm in brand stak. Dat deed hij om te protesteren tegen het gebruik van privéjets in het Verenigd Koninkrijk. De 20-jarige demonstrant werd in alle veiligheid van de tennisbaan gedragen.

23 september