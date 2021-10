EUROPEAN TOUR. Malisse viert terugkeer met zege in dubbelspel, Rinderknech eerste kwartfinalist enkelspel

TennisAan de zijde van zijn Zuid-Afrikaanse poulain Lloyd Harris heeft Xavier Malisse, voor de gelegenheid even teruggekeerd uit zijn tennispensioen, zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op de European Open in Antwerpen (hard/508.600 euro).

De 41-jarige Kortrijkzaan en Harris haalden het in de openingsronde in twee sets van de Monegask Romain Arneodo en de Australiër Matt Reid: 6-4 en 7-6 (7/4) na 1 uur en 20 minuten.

X-Man is onze laatste landgenoot die nog actief is in de Lotto Arena. In de kwartfinales van het dubbelspel staan ze tegenover de winnaars van het duel tussen de Nederlandse tandem David Pel en Botic van de Zandschulp, en de Kroaat Ivan Dodig en de Braziliaan Marcelo Melo.

Volledig scherm © BELGA

Rinderknech eerste kwartfinalist

Arthur Rinderknech (ATP 65) heeft zich in het enkelspel als eerste kunnen plaatsen voor de kwartfinales. In de tweede ronde haalde de Fransman het in drie sets van de Serviër Dusan Lajovic (ATP 33), het achtste reekshoofd: 6-3, 4-6 en 6-2 na 1 uur en 54 minuten. In de kwartfinales neemt Rinderknech het vrijdag op tegen de winnaar van het Italiaanse onderonsje tussen topreekshoofd Jannik Sinner (ATP 14) en Lorenzo Musetti (ATP 69).

Ook Jenson Brooksby (ATP 70) zit bij de laatste acht in Antwerpen. De Amerikaanse kwalificatiespeler, in de eerste ronde van de kwalificaties nog te sterk voor Michael Geerts (ATP 320), haalde het in de tweede ronde in twee sets (6-2 en 6-0) van de Nederlander Botic van de Zandschulp (ATP 62). Voor een plaats in de halve finales staat hij vrijdag tegenover de winnaar van het duel tussen de Chileen Cristian Garin (ATP 17/N.3) en de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP 44).

Volledig scherm © BELGA