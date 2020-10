European Open van start gegaan: "Goffin speelt, zelfs met positieve laatste test"

Toernooidirecteur Dick Norman moest toegeven dat hij vrijdagavond met klamme handjes naar de persconferentie van Premier De Croo gekeken had toen die de nieuwe maatregelen van de Veiligheidsraad toelichtte. "We zijn heel blij dat het toernooi kan doorgaan", zei de West-Vlaming. "We hebben proactief al enkele dingen aangepast. Zo zullen er twee stoelen vrijgehouden worden tussen de bubbels in de tribunes en is de aanvang van het dagprogramma met twee uur vervroegd - van 14 uur naar 12 uur - om zo ervoor te zorgen dat de mensen geen problemen krijgen met de avondklok."

Het was ook nog even bang afwachten of er, na de eerste twee reekshoofden Berrettini en Rublev, nog andere afzeggingen zouden komen. Maar ook daar leek Norman eerder zeker van zijn zaak. Zo zal David Goffin zeer waarschijnlijk zijn opwachting maken in de Lotto Arena. Na twee positieve coronatesten was die in het weekend nog steeds aan het wachten op het resultaat van zijn laatste onderzoek vorige donderdag. "Maar het maakt niet uit of dat positief of negatief is", wist Norman. "Met meer dan een week quarantaine achter de rug is hij niet meer besmettelijk en normaal gezien zal zijn deelname dus bevestigd worden door ons medisch team. Hij heeft alleszins gevraagd pas op donderdag te moeten starten."