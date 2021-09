European Open maakt eerste grote namen bekend: Grigor Dimitrov en Jannik Sinner komen naar Antwerpen

De Italiaan Jannik Sinner (ATP 16) is de jongste winnaar ooit van een ATP 500-toernooi, want hij won een week voor zijn twintigste verjaardag in augustus van dit jaar nog zijn derde ATP-titel van zijn carrière in Washington (ATP 500). Hij was ook winnend finalist in Melbourne (2021) en Sofia (2020). Bij zijn vorige deelname (in 2019) strandde het 20-jarige toptalent in de halve finale tegen Stan Wawrinka.