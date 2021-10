European Open blikt met winnaar Sinner terug op geslaagde editie: “Upgrade naar ATP 500-tornooi is niet makkelijk en daar is veel geld voor nodig”

In 2016 botste hij op Gasquet, een jaar later was diens landgenoot Tsonga de boeman en gisteren kreeg Diego Schwartzman geen voet aan de grond tegen Jannik Sinner. De alom geliefde Argentijn – Schwartzman kreeg in de Lotto Arena chocolaatjes van een dame uit het publiek en bedankte daarop zijn ‘oma uit Antwerpen’ – kon er nog mee lachen: “Ik had hier één van de beste weken van mijn carrière en nog maakte ik in de finale geen kans. Ik zal nog eens moeten terugkomen.”