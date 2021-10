Ervaringsdeskundige Andy Murray gelooft in ‘Kimback’: “Clijsters kan nog topmatchen winnen”

“Wat mijn beste herinnering is van mijn vorige passage hier? Dat ik gewonnen heb natuurlijk.” Die tornooizege in Antwerpen twee jaar geleden mocht dan wel de 46ste titel uit zijn carrière zijn, ze betekende enorm veel voor Andy Murray. De bekroning van zijn hard labeur om terug te keren van twee jaar heupproblemen en twee operaties – Murray kreeg in januari 2019 een metalen exemplaar ingeplant. “Het was onverwacht”, zei de drievoudige vader en grandslamkampioen. “Ik had misschien al wel op grotere tornooien getriomfeerd maar de zwaarste om te winnen, op gebied van alles waar ik en mijn lichaam door moesten, was Antwerpen. Bij de titel op Wimbledon was de druk ongelooflijk groot maar om succes te hebben op een tornooi van dit niveau met een metalen heup… de weg die ik had afgelegd was zéér lang. Sowieso fijne souvenirs dus.” Twee jaar later begint Murray stilaan op regelmatigere basis zijn topniveau te vinden. Vorige week in Indian Wells klopte hij nog het zestien jaar jongere supertalent Carlos Alcaraz (ATP 42). “Mijn niveau is er om tegen dat soort spelers te kunnen winnen en ik weet dat ik binnenkort een ‘groot tornooi’ in mij heb”, zei Murray. “Ik zie geen fysiek beletsel meer om zoiets klaar te spelen en ook mijn tennis is er. Ik zie daarom ook niet in waarom ik geen grote titel kan winnen, als ik nog een beetje verbeter en fit blijf.”